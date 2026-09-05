Polatlı tarlalarında kırmızı çuvallar ve yoğun hasat: 300 kişilik ekip sabahın ilk ışığında tarlada

Polatlı tarlalarında kırmızı çuvallar ve yoğun hasat

Ankara'nın Polatlı ilçesi Temelli mevkiinde soğan hasadı başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik işçiler, kavurucu sıcak altında toprağa gömülü soğanları söküp saplarından ayırıyor, iriliklerine göre sınıflandırıp kırmızı çuvallara dolduruyor. İşin ardından çuvallanmış ürünler kamyonlara yüklenerek pazara veya depoya sevk ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesai:

Hasatta görev yapanların çavuşu Hakim Türe, alanda yaklaşık 2 bin dönüm tarla bulunduğunu ve bu iş için 300 civarında işçi çalıştığını aktarıyor. Türe, sabah saat 05.00'te başlayan mesainin akşam 20.00'ye kadar sürebildiğini; söküm, kesim ve çuvallama gibi işlemlerin işçiler tarafından tek tek yapıldığını ifade etti. Türe ayrıca, söküm sonrasında soğanların depoya veya piyasaya gönderildiğini ve yüklemenin yine ekip tarafından yapıldığını belirtti.

Çalışmanın yöntemine dair Türe'nin vurguladığı nokta şu: soğan, mısır veya kabak gibi makineyle değil, emek yoğun işçilikle hasat ediliyor. Bu yöntemin günlük üretim kapasitesinin yüksek olmasına rağmen tamamen insan gücüne dayandığına dikkat çekiliyor.

Üretim, verim ve günlük kapasite:

Hasat sahasındaki operasyonel kapasite hakkında Türe, günde 200 ton civarında soğanın çuvallara koyularak teslim edilebildiğini söyledi. Soğanlar iriliklerine göre üç gruba ayrılıyor: en iri olanlar marketlerde, orta boylar restoranlarda, en küçükler ise pazar ve kavurmalık olarak değerlendiriliyor. Bölge için beklenen verim ise dekara 5 ile 7 ton arasında değişiyor.

Polatlı'da üretimin bölgesel önemi üzerine konuşan ziraat mühendisi ve üretici temsilcisi Hasan Kılınç, "Türkiye’nin kışlık soğanı ağırlıklı olarak Polatlı ve civarından elde ediliyordu" diyerek bölgenin ülke tedarikinde kritik rolünü vurguladı. Kılınç, Polatlı bölümünde en fazla 30 bin dönüm ekim olduğunu tahmin ettiklerini ve bunun 7 ton/da verimle yaklaşık 200 bin ton düzeyinde ürün verdiğini belirtti. Ayrıca belirli bir saha için ise yaklaşık 3 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti.

Alan daralması, su sorunu ve verim kaybı:

Ziraat mühendisi Kerem Güler, geçen yıl 75 bin dekar civarında olan soğan ekilişinin bu yıl 25 bin dekar seviyesine düştüğünü; temel nedenin su kaynaklarındaki yetersizlik olduğunu söyledi. Güler, yağışların sezon başında yoğun olmasının yeşil aksam gelişimini olumsuz etkilediğini, bunun da verime yansıdığını anlattı. Bazı üreticilerin dekara 10–11 ton alabildiğini, ancak bu yıl ortalamanın 5 ton civarında beklendiğini belirtti.

Güler, hastalık ve zararlı mücadelesinin sezon boyunca sürdüğünü; üretimin devamı için çiftçinin arazi ve tarla yapısına göre ürün çeşitliliği oluşturmasının önemine dikkat çekti. Soğan üretiminin devamının, mutfak kültürü ve kırsal gelirin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

İşçilerin yaşam koşulları ve ekonomik boyut:

Türe, tarlada çalışan işçilerin çoğunun çadırlarda kaldığını, su ve elektriğin dışarıdan sağlandığını belirterek yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Günlük gelir hakkında verdiği bilgiye göre, bir ailenin sahada çalışmaya bağlı olarak günlük geliri 7 bin ile 10 bin lira arasında değişebiliyor.

Üreticiler tarafından soğanın depolanması alışkanlığı bulunduğu; fiyatların ise hava, rekolte ve depolama sürecine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ifade ediliyor. Çiftçilerin üretimden vazgeçmemesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, su kaynakları ve destek politikalarının belirleyici olacağını söylüyor.

Polatlı'daki bu yoğun hasat, hem yerel geçim kaynağı hem de ülke soğan arzı açısından dikkat çeken bir dönem oluşturuyor. Hasadın hava koşullarına bağlı olarak ekim ayının 15'inde tamamlanması bekleniyor, ancak yağış ve iklim koşuları sürede değişikliğe yol açabilir.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE SOĞANDA HASAT MESAİSİ BAŞLADI.