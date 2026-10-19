Polis 27 ildeki siber şebekelere operasyon düzenledi: 643 gözaltı

Operasyon sonuçları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri son 6 günde 27 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 643 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 303 kişi tutuklandı, 151 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonun kapsamı:

İcra edilen çalışmalar; yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik olarak yürütüldü. Yapılan tespitlere göre, şüpheliler yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları belirlendi.

Suç işleme yöntemleri ve koordinasyon:

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlara ilişkin adli süreçlerin devam ettiği ve diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü vurgulandı.

27 ilde son 6 günde düzenlenen siber operasyonlarında 643 şüpheli gözaltına alındı