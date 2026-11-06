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Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamalarında konser verdi; öğrenciler 'İçim Yanar Yanar'ı hep bir ağızdan seslendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 22:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı

Polis Akademisi Armoni Orkestrası Elazığ'da sahne aldı

Elazığ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Polis Akademisi Armoni Orkestrası bir konser programı gerçekleştirdi. Organizasyon, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda ve Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) işbirliğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Konseri, Elazığlı vatandaşlar ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda Polis Akademisi öğrencisi takip etti.

Program ve repertuvar:

Orkestra, popüler ve geleneksel eserlerden oluşan zengin bir repertuvar sundu. Programın ilerleyen bölümünde çalınan "İçim Yanar Yanar" parçası salonun atmosferini değiştirdi; salonda bulunan yüzlerce Polis Akademisi öğrencisi bir anda ayağa kalktı ve eserin sözlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Seyircilerin coşkulu katılımı, konserin hem duygusal hem de birliktelik hissini güçlendirdi. Yerel halkın ve öğrencilerin ortak repertuvarı paylaşması, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Polis akademisi yetkilisinin mesajı:

1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, program sonunda yaptığı değerlendirmede Elazığ Zülfü Ağar POMEM'in durumuna ilişkin bilgi verdi ve etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı: "Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, çok uzun zamandır depremden dolayı yeni binasına bu eğitim-öğretim döneminde kavuştu. Buradaki eğitim-öğretimi yerinde incelemek için geldim. Ama gelirken elimiz boş gelmedik. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü coşkusu ve heyecanı, bir yandan da Polis Akademisi’nin kuruluş dönümü var. Bu coşkuyu, bu neşeyi ve keyfi silah arkadaşlarımızla, Elazığ halkı ve bürokrasisiyle paylaşmak istedik. Bir nebze olsun insanları güldürdüysek, eğlendirdiysek, bir köşesinden alıp öbür köşesine götürebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

İnal'ın açıklamaları, hem kurumun eğitim hayatına yeniden kavuşmasının hem de Cumhuriyet bayramı coşkusunun bir arada yaşandığını vurguladı. Yetkilinin sözleri, organizasyonun yerel bağlarını güçlendirme ve moral desteği sağlama niyetini öne çıkardı.

Katılımcıların izlenimleri:

Konseri takip eden vatandaşlar, etkinliği ilk kez bu ölçekte gördüklerini ve beğendiklerini belirtti. Birçok izleyici, orkestranın performansını, öğrenci katılımının samimiyetini ve programın genel düzenini olumlu buldu. Etkinlik, bölgedeki kültürel ve toplumsal dayanışma havasını pekiştiren bir buluşma olarak kayda geçti.

Sonuç olarak, konser hem Cumhuriyet'in 103. yılına duyulan saygıyı ifade etti hem de Polis Akademisi'nin toplumla kurduğu bağı güçlendirdi. Orkestra performansı ve öğrencilerin coşkulu katılımı günün en unutulmaz anları arasında yer aldı.

POLİS AKADEMİSİ ARMONİ ORKESTRASI&#039;NIN KONSERİ

POLİS AKADEMİSİ ARMONİ ORKESTRASI'NIN KONSERİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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