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Polis, Alanya'da çatıya çıkan kişiyi ikna ederek eylemini sonlandırdı

Alanya Kızlarpınarı'nda çatıya çıkan bir kişi, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla eyleminden vazgeçirildi; ambulansla hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polis, Alanya'da çatıya çıkan kişiyi ikna ederek eylemini sonlandırdı

Polis, Alanya'da çatıya çıkan kişiyi ikna ederek eylemini sonlandırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan ve intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle vazgeçirildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olay yerine hızlı müdahale:

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, çatıdaki kişiyle iletişim kurarak eyleminden vazgeçmesi için ikna çabası başlattı.

Güvenlik ve sağlık işlemleri:

Polis ekiplerinin görüşmeleri olumlu sonuç verdi ve şahıs çatıda bulunduğu yerden indirildi. Kendisine ve çevresine zarar verme ihtimaline karşı güvenlik amacıyla şahsa ters kelepçe takıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansa alınan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Sürecin tamamında görev yapan ekiplerin koordineli çalışmasıyla daha fazla zarar oluşmasının önlendiği belirtildi.

ANTALYA’NIN ALANYA’DA İLÇESİNDE BİR APARTMANDA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN...

ANTALYA’NIN ALANYA’DA İLÇESİNDE BİR APARTMANDA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN İKNA ÇALIŞMASI SONUCU EYLEMİNDEN VAZGEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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