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Polis baskını: Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Hatay Dörtyol'da bir iş yerinde kumar oynandığı belirlenerek 6 kişiye 69.624 TL idari para cezası verildi; 7.300 TL ve oyun malzemeleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Polis baskını: Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Polis baskını: Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının önüne geçmek amacıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bir iş yerinde denetim yaptı. Yapılan kontrolde iş yerinde sigara içildiği tespit edildi ve kumar faaliyetlerine ilişkin malzemeler ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Kontrollerde ele geçirilenler arasında 32 adet iskambil kağıdı, 471 adet oyun pulu, 4 adet zar, 1 adet yaz-boz kağıdı ile 7 bin 300 TL nakit para yer aldı.

uygulanan yaptırımlar:

Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

HATAY’DA KUMAR OYNADIĞI TESPİT EDİLEN 6 ŞAHSA TOPLAM 69 BİN 624 TL İDARİ PARA CEZASI...

HATAY’DA KUMAR OYNADIĞI TESPİT EDİLEN 6 ŞAHSA TOPLAM 69 BİN 624 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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