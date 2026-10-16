Polisin öğrencilerle sinema buluşması: bilimle dolu bir gün

Polis destekli sinema etkinliği

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi kapsamında 48 öğrenci sinema gösteriminde bir araya getirildi. Etkinlik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve ÇOGEP çerçevesinde düzenlendi.

Etkinlik ayrıntıları:

Erdem Bayazıt Ortaokulu'nda öğrenim gören 48 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösterime katıldı. Öğrenciler, bilim ve teknoloji temalı "Robot 404" adlı animasyon filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi. Gösterim sonrası katılımcılar, polis ekiplerine ait araçlarla güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

Projenin hedefleri:

Bursa Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek ve onları suç ile zararlı alışkanlıklardan koruyarak topluma kazandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Açıklamada, benzer sosyal projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "BİRLİKTE GÜZEL YARINLARA, GÜVENLİ BURSA" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 48 ÖĞRENCİ SİNEMA ETKİNLİĞİNE KATILDI. ÖĞRENCİLER, BİLİM VE TEKNOLOJİ TEMALI "ROBOT 404" ADLI ANİMASYON FİLMİNİ İZLEDİ.