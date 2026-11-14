Polisin son anda müdahalesiyle pencereden atlamak isteyen kadın kurtarıldı

Olay yeri ve ihbar:

Olay, Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki bir dairede gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların, bir kadının pencereye çıkarak atlamak istediğini görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan kadının arkadaşı, onu içeride tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhtemel düşme riskine karşı itfaiye ekipleri pencerenin altına hava yastığı açtı. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen pencereden ayrılmayan kadın, polis ekiplerinin ani müdahalesiyle yakalanarak içeri çekildi ve güvenli şekilde binadan indirildi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Kurtarılan kadın bir süre sonra baygınlık geçirdi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kadın sedye ile ambulansa alınarak daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA 5 KATLI APARTMANIN PENCERESİNE ÇIKARAK ATLAMAK İSTEYEN KADIN, POLİSİN SON ANDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.