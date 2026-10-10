Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Polisin takibi kısa sürdü: Baykan'da 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Baykan'da 'dur' ihtarına uymayan araçta 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı, valilik mücadelenin süreceğini vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Polisin takibi kısa sürdü: Baykan'da 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Operasyonun detayları

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesinde yürüttükleri çalışmada şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araca müdahale etti. Polislerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı; ekiplerin takibi sonucu araç kısa sürede yakalanarak durduruldu.

aramada ele geçirilenler:

Araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar bulundu. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin tutanak düzenledi ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç ve valilik açıklaması:

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE POLİSİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 51...

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 51 KİLO 800 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ-Tunceli yolunda tır şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı
images

Burdur'da üç aracın karıştığı kazada can kaybı ikiye yükseldi
images

KADES’ten yardım isteyen kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu
images

telefon incelemesi üç şüphelinin yakalanmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alsancak'ta yaya konforu için zemin yenileniyor: Kıbrıs Şehitleri Caddesi çalışmalarında yeni aşama

Üniversitenin serasından mutfağa: araştırma domatesleri aşçılık eğitiminde

İflasın gölgesinde: Atatürk Havalimanı'nda Onur Air uçaklarının terk edilmiş hali

Muhtarlarla sahada: Düzce'de kahverengi kokarca tehdidine karşı entegre adım

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak