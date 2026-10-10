Polisin takibi kısa sürdü: Baykan'da 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Operasyonun detayları

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesinde yürüttükleri çalışmada şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araca müdahale etti. Polislerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı; ekiplerin takibi sonucu araç kısa sürede yakalanarak durduruldu.

aramada ele geçirilenler:

Araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar bulundu. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin tutanak düzenledi ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç ve valilik açıklaması:

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 51 KİLO 800 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.