Türk dünyasının merkezine kadınların sözünü koyma çağrısı

Göktaş'ın panel mesajı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz Paneli"nde yaptığı konuşmada kadınların siyasetteki rolünü ve önemini öne çıkardı.

Bakan Göktaş, panel sonrası sosyal medya paylaşımında, "Siyasette kadın olmak, kendinden önce gelenlerin mücadelesini taşımak ve kendinden sonra geleceklere umut olmaktır" ifadelerini kullanarak siyaset alanında nesiller arası sorumluluk vurgusu yaptı.

Türk dünyasıyla dayanışma ve kadın vurgusu:

Göktaş konuşmasında, "Kadınların sözünü, emeğini ve iradesini Türk dünyasının merkezine koyuyor; daha müreffeh yarınları kadınlarla birlikte inşa ediyoruz" sözleriyle kadınların hem temsil hem de karar alma süreçlerindeki yerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Panel, Türk devletlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

Bakan ayrıca bu buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, isim olarak Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Kadın Kolları teşkilatına özel takdirini iletti.

Panelin iletisi ve gelecek hedefleri:

Etkinlik, siyasette kadın olmanın getirdiği mücadele ve umut temasını merkeze alırken, konuşmalar kadınların hem toplumsal hem de siyasal hayatta aktif katılımını ve dayanışmayı ön plana çıkardı. Göktaş'ın mesajı, kadınların karar mekanizmalarındaki etkinliğinin artırılmasına dair kararlılığı yansıttı.

TUĞBA IŞIK ERCAN