Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.236,47 -3,63%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 112,33 +1,38%
--°

Yağmurda el uzatan yürek: küçük Yusuf'un dayanışma örneği

Adıyaman Kahta'da 29 Ekim provasının ardından bastıran sağanakta 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki Elif Güngör'ü koruyarak örnek oldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 23:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmurda el uzatan yürek: küçük Yusuf'un dayanışma örneği

O anlar:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulu bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova çalışmaları sürerken aniden sağanak yağış bastırdı. Öğrenciler provayı yarıda bırakarak okul binasına doğru koştu. Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün engelli rampasından çıkmakta zorlandığını ve yağmur altında kaldığını fark etti.

Diğer öğrenciler hızlıca binaya sığınırken, Yusuf düşünmeden arkadaşının yardımına koştu. Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını korumak, rampadan çıkışına yardımcı olmak ve yağmurdan saklamak için gösterdiği çaba, o anları izleyenlerin dikkatini çekti.

Sosyal medyanın tepkisi:

Olayı kaydeden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımlarda küçük yaşta sergilenen dayanışma ve empati vurgulandı; görüntüler izleyenleri duygulandırdı ve okul çevresinde takdir topladı.

Okulun ödül kararı:

Okul yönetiminin düzenlediği "Yıllık Eğitim Değerlendirme" toplantısında, Yusuf'un bu örnek davranışı gündeme alındı. Toplantı sonucunda Yusuf Orman'ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Bu olay, okul ortamlarında erken yaşta empati ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Küçük bir yardımın toplumsal duyarlılığı güçlendirdiği görüntüsü, hem veliler hem de eğitimciler için hatırlatıcı bir örnek niteliği taşıyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ÖĞRENCİLER OKUL BİNASINA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ÖĞRENCİLER OKUL BİNASINA KOŞARKEN, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ YUSUF ORMAN, TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ARKADAŞININ YARDIMINA KOŞARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet müdürü Doköz’den şehit ailesine taziye ziyareti
images

Malatya'da iş dünyası, borsa başkanının üçüncü dönemini kutladı
images

Şehitkamil'de yağmurun ritmiyle yükselen cumhuriyet coşkusu
images

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde mor kod tatbikatı gerçeği aratmadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ceylanlı'nın yeni salonu cumhuriyet coşkusuna ev sahipliği yaptı

Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 günlük ceza ile aranan hükümlü tutuklandı

İskenderun trafiğinde takla: Sakarya Mahallesi'nde üç yaralı

Defne'de itfaiyenin müdahalesiyle mahalledeki yılan güvenle doğaya salındı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat