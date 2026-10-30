Yağmurda el uzatan yürek: küçük Yusuf'un dayanışma örneği

O anlar:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulu bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova çalışmaları sürerken aniden sağanak yağış bastırdı. Öğrenciler provayı yarıda bırakarak okul binasına doğru koştu. Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün engelli rampasından çıkmakta zorlandığını ve yağmur altında kaldığını fark etti.

Diğer öğrenciler hızlıca binaya sığınırken, Yusuf düşünmeden arkadaşının yardımına koştu. Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını korumak, rampadan çıkışına yardımcı olmak ve yağmurdan saklamak için gösterdiği çaba, o anları izleyenlerin dikkatini çekti.

Sosyal medyanın tepkisi:

Olayı kaydeden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımlarda küçük yaşta sergilenen dayanışma ve empati vurgulandı; görüntüler izleyenleri duygulandırdı ve okul çevresinde takdir topladı.

Okulun ödül kararı:

Okul yönetiminin düzenlediği "Yıllık Eğitim Değerlendirme" toplantısında, Yusuf'un bu örnek davranışı gündeme alındı. Toplantı sonucunda Yusuf Orman'ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Bu olay, okul ortamlarında erken yaşta empati ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Küçük bir yardımın toplumsal duyarlılığı güçlendirdiği görüntüsü, hem veliler hem de eğitimciler için hatırlatıcı bir örnek niteliği taşıyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ÖĞRENCİLER OKUL BİNASINA KOŞARKEN, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ YUSUF ORMAN, TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ARKADAŞININ YARDIMINA KOŞARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ.