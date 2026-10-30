Gazimağusa için hizmet ve icraat vurgusu: muhalefet konuşur, biz yaparız mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt için düzenlenen "Vizyon Buluşması ve Aday Tanıtımı" etkinliğinde partinin hizmet ve icraat odaklı siyaset anlayışını anlattı. Namık Kemal Meydanı'nda gerçekleştirilen geceye katılan Üstel, Gazimağusa'nın altyapı sorunlarına çözüm üretme taahhüdünü yineledi ve 6 Aralık'ta yapılacak milletvekilliği ile yerel seçimlerin önemine dikkat çekti.

altyapı önceliği ve yağmur sonrası değil öncesi önlemleri:

Konuşmasında son günlerdeki yoğun yağışların yol açtığı altyapı sıkıntılarına atıfta bulunan Üstel, belediyecilikte hedeflerinin sorun ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirleri almak olduğunu vurguladı. Üstel, sokaklarda biriken sular ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıların görüldüğünü belirterek, "Elbette yoğun yağışlar yaşanabilir. Ancak önemli olan yağmur yağdıktan sonra açıklama yapmak değil, yağmur yağmadan önce gerekli tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı. Hükümet döneminde yollar, okullar, sağlık yatırımları ve sosyal destekler alanında yapılan çalışmalara dikkat çeken Üstel, yapılacak daha çok iş olduğunu ama sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını söyledi.

koral bozkurt'un projeleri ve belediye iş birliği:

Üstel, Koral Bozkurt'un mesleki birikiminin ve proje geliştirme tecrübesinin Gazimağusa için önemli olduğunu aktardı. Adayın mimarlık geçmişine değinen Üstel, Bozkurt'un şehir planlaması, proje geliştirme ve yatırım süreçlerini bildiğini; Mağusa'nın altyapı, ulaşım, sanayi bölgesi ve sahil düzenlemelerine yönelik projeler ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, hükümetin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde uygulanabilir projelerde belediyeyle iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

UBP lideri, Koral Bozkurt'un iş hayatındaki ve Mağusa Türk Gücü'ndeki yöneticilik görevlerindeki sorumluluklarını da hatırlatarak adayın şehir içinden gelen, pratiğe dönük çözümler üreten biri olduğunu savundu.

18 ilke ve seçim hedefi:

Üstel, UBP'nin 18 belediyede adayları olduğunu ve yerel yönetim anlayışlarını 18 temel ilke üzerine kurduklarını belirtti. Vatandaşların belediye hizmetlerine kolay ulaşması, kaynakların verimli kullanılması, şeffaflık, hesap verebilirlik, güçlü altyapı, planlı şehirleşme ve sürdürülebilir hizmetler öncelikler arasında sayıldı. 6 Aralık seçimlerinde halkın hem ülkenin yönetimine hem de belediyelerin geleceğine aynı gün karar vereceğini ifade eden Üstel, UBP'nin hedefinin hükümette istikrarın ve yatırımların devamını sağlamak olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Üstel, adayına desteğini yineleyerek "Koral Bozkurt kazanacak, Mağusa kazanacak. Ülkede UBP iktidarı devam edecek. Yatırımlar devam edecek, icraatlarımız devam edecek, KKTC kazanacak" dedi.

Etkinlikte Üstel'in sözleri, UBP'nin hizmet-odaklı söylemini pekiştirirken, Gazimağusa özelinde altyapı sorunlarının önlenmesine yönelik somut adımların öne çıkarılacağı mesajı verildi.

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL, GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KORAL BOZKURT’UN NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA DÜZENLENEN "VİZYON BULUŞMASI VE ADAY TANITIMI" ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA, 6 ARALIK SEÇİMLERİNE İLİŞKİN, "MUHALEFET KONUŞUR, BİZ YAPARIZ" DEDİ. ÜSTEL, GAZİMAĞUSA’DA ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ VE HİZMET ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI ESAS ALDIKLARINI BELİRTTİ.