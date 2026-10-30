Mesut Yılmaz'ın siyaset mirası İstanbul'daki programla anıldı

anma programı ve gösterim

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz, vefatının 6’ncı yıl dönümünde İstanbul’da düzenlenen bir programla anıldı. Etkinlik, Bahçelievler Yenibosna’daki Dr. Enver Ören Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve Yılmaz’ın siyasi hayatı ile devlet görevleri üzerine bir video gösterimi yapıldı.

Programda Yılmaz’ın devlet adamlığı döneminde üstlendiği görevler ve Türkiye’ye sunduğu hizmetler anlatıldı; gösterim boyunca siyasetteki konumu ve mirası hatırlatıldı.

katılımcılar ve konuşmalar

Programa, eski Ulaştırma Bakanı ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, iş insanı Abdurrahman Albayrak, eski Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Ekşi, iş insanı İshak Koçoğlu, Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı.

Etkinlikte konuşan Hasan Yılmaz, "Bugün babamı unutmayarak hem mezarı başında yapılan ziyaret hem de burada yapılan anma programı için bütün paydaşlara şahsım ve ailem adına teşekkür ederim" diyerek katılımcılara ve organizasyona teşekkür etti.

dernekten düzenli anmalar ve katılım değerlendirmesi

Turgut Özal ve Mesut Yılmaz Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Açıkgöz de her sene 30 Ekim’de anma programını farklı şehirlerde düzenlediklerini belirterek, bu seneki programın İstanbul’da gerçekleştirildiğini söyledi: "Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim."

Programda gözlemlenen en dikkat çeken husus ise katılımın beklenenden düşük olması oldu. Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmış ve üç ayrı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevini üstlenmiş olan Ahmet Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020 tarihinde 73 yaşında vefat etmişti.

ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ, VEFATININ 6'NCI YILINDA İSTANBUL'DA DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.