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Porsuk kıyısında yazın son molası

Kızılinler Mahallesi'nde Porsuk Çayı kıyısına akın eden vatandaşlar, yazın son hafta sonunu ağaç gölgelerinde piknik yapıp dronla ölümsüzleştirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:09

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Porsuk kıyısında yazın son molası

porsuk kıyısında hafta sonu yoğunluğu:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kıyısı, yaz mevsiminin son hafta sonlarında yoğun ilgi gördü. Sıcak havayı değerlendiren çok sayıda kişi, özellikle aileler, çay kenarında bir araya gelerek piknik yaptı ve ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

stadyum niteliğinde aile buluşmaları:

Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, çimenlik alanlarda sohbet etti, çocuklar oyun oynadı; uzman organizasyon gerektirmeyen bu tür açık alan kullanımı, mahalle için önemli bir sosyal etkinlik alanı haline geldi. Hafta sonları yaşanan hareketlilik yerel yaşamın dinamiklerini gösterdi.

drone görüntüleri ve görsel zenginlik:

Yoğunluğun ve rengarenk piknik görüntülerinin bir bölümü drone ile havadan kaydedildi. Kayıtlarda, Porsuk Çayı kıyısındaki insanlar ile doğal dokunun bir arada sunduğu estetik ön plana çıktı. Bu tür görüntüler hem bölgenin çekiciliğini gözler önüne seriyor hem de açık alanların kullanımına dair farkındalık yaratıyor.

KIZILİNLER MAHALLESİ PORSUK ÇAYI

KIZILİNLER MAHALLESİ PORSUK ÇAYI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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