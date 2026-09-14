Sinop'ta hasarlı çöp konteynerleri yerinde onarımla ekonomiye kazandırılıyor

Yerinde müdahaleyle konteynerler yeniden kullanıma hazırlanıyor:

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelindeki kullanım nedeniyle zamanla zarar gören evsel katı atık konteynerleri için saha-onarım programı yürütüyor. Ekipler, konteynerlerin ayak, kulp ve benzeri mekanik aksamlarında oluşan arızaları bulundukları noktada kaynak ve bakım yaparak gideriyor. Bu yöntemle konteynerler hızlı şekilde tekrar kullanıma sunuluyor ve sokaklarda hizmet akışı kesintiye uğramıyor.

Uygulama detayları ve yöntem:

Yerinde gerçekleştirilen müdahalelerde öncelikle hasarın boyutu tespit ediliyor, ardından kısa sürede kaynak veya takviye işlemleri uygulanıyor. Ayak ve kulp onarımları gibi küçük ama işlevsel parçaların onarılmasıyla konteynerlerin ömrü uzatılıyor. İşlemler, ekiplerin taşıma gereksinimini en aza indirerek zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyor.

Hedeflenen tasarruf ve sürdürülebilir kullanım:

Bu çalışma, yeni konteyner alımına duyulan ihtiyacı azaltmayı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, hasarlı ekipmanların onarımının ihtiyaç duyulan noktalarda süreceğini ve yerinde müdahalelerin devam edeceğini bildirdi.

SİNOP’TA KULLANIM NEDENİYLE ZAMANLA ZARAR GÖREN EVSEL KATI ATIK KONTEYNERLERİ, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YERİNDE ONARILARAK YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILIYOR.