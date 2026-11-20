etkinlikte öne çıkanlar:

Aydın Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen program, Dünya Prematüre Günü kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte amaç, erken doğum sürecine dikkat çekmek, prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı duygusal ve tıbbi zorlukları görünür kılmak olarak açıklandı. Programa Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul de katıldı.

uzman görüşleri ve liderlik mesajları:

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, prematüre bebek sahibi ailelerin doğum öncesi ve sonrası dönemde yaşadığı heyecan, endişe ve dayanma süreçlerine değindi. Özbağçıvan, prematüre bebekleri "minik savaşçılar", aileleri ise onların en büyük kahramanları olarak nitelendirerek, benzer süreçleri yaşayan ailelerin birbirine umut ve cesaret verdiğini vurguladı.

Dr. Eser Şenkul ise konuşmasında prematüre bebeklerin sabır ve umudun sembolü olduğunu belirtti; bu süreçte ailelerin verdiği mücadelenin yanı sıra hekim, ebe ve hemşirelerin özverisinin de altını çizdi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

anne tanıklığı ve uzman bilgilendirmesi:

Etkinlikte Neonatoloji Uzmanı Dr. Meral Yıldız Korkut erken doğumun tıbbi boyutları, prematüre bebeklerin gereksinimleri ve toplumsal farkındalığın önemi hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi. Uzman sunumu, izleyicilere uygulanan bakım süreçleri ve ailelerin alabileceği destek seçenekleri hakkında bilinçlenme fırsatı sundu.

Programa katılan prematüre bebek annesi Kerime Kuzucu, "Bir Annenin Gözünden Prematüre Olmak" başlıklı konuşmasında kendi deneyimlerini ve duygusal yolculuğunu paylaşarak, aile dayanışmasının önemini anlattı.

seremoni ve kapanış ritüelleri:

Programın sonunda prematüre bebeklere sembolik olarak mezuniyet kepi giydirildi ve hatıra fotoğrafları çekildi. Etkinlik, ailelerin Prematüre Ağacına el izlerini bırakmasıyla tamamlandı; bu ritüel, hem bireysel anı yaratmayı hem de dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefledi.

Organizatörler, etkinliğin toplumda erken doğum konusunda farkındalığı artırmayı, aile deneyimlerini görünür kılmayı ve sağlık çalışanlarının çabalarını takdir etmeyi amaçladığını belirtti. Katılımcılar, benzer destek programlarının yaygınlaştırılmasının hem ailelere hem de sağlık sistemine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ERKEN DOĞUM SÜRECİNE VE PREMATÜRE BEBEKLERİN YAŞAM MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.