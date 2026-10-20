Prömiyerde eylem: Filistin bayrağı açan Gabriel Sanchez-Ortega kadrodan çıkarıldı

Olayın özü:

Kanada’nın Calgary kentinde sahnelenen "Tosca" prömiyerinin selam kısmında, 16 Ekim tarihinde opera sanatçısı Gabriel Sanchez-Ortega sahnede Filistin bayrağı açtı. Sanatçının açtığı bayrak izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı; sahnenin arka kısmındaki iki oyuncu da alkışlara katıldı.

sanatçının açıklaması ve motivasyonu:

Sanchez-Ortega, eylemi sonrası pişmanlık duymadığını belirterek Kanada’daki kültür kurumlarını eleştirdi. Sanatçı, "Tiyatro (siyasi olsun ya da olmasın) bittikten sonra hepimiz evlerimize dönüp aynadaki yansımamıza bakmak zorundayız. Kaçak bir siyasi mahkûm olan Angelotti rolünü oynamak benim için bir onurdu" sözleriyle kendi duruşunu açıkladı.

kurumsal tepki ve sonuçları:

Calgary Operası, sanatçının eylemini "beklenmedik ve izinsiz" olarak değerlendirdi ve bunun kurumun politikalarıyla çeliştiğini belirterek Sanchez-Ortega’yı kadrodan çıkardı. Kurum, bireysel siyasi protestoların paylaşılan sanatsal deneyimlerle çeliştiğini ve sanat topluluğunun sorumluluklarıyla uyumsuz olduğunu vurguladı.

Operanın açıklamasına göre 24 Ekimde sona erecek olan oyunun kalan temsillerinde Cesare Angelotti rolü başka bir sanatçı tarafından üstlenilecek. Kurumun kararının ardından rol değişikliğine gidildiği bildirildi.

benzer bir örnek:

Bu olay, daha önce Londra’daki Royal Opera House türevi bir durumda yaşanan benzer bir eylemi akıllara getiriyor; Temmuz 2025’teki "Il Trovatore" temsilinde sahnede Filistin bayrağı açılması üzerine Royal Opera House da eylemi izinsiz bularak sanatçıyı eleştirmişti. Her iki örnek de kurum politikaları ile sahnedeki bireysel eylemler arasındaki gerilimi göstermektedir.

Kanada’da bir opera oyununda selam verirken sahnede Filistin bayrağı açan oyuncu Gabriel Snchez-Ortega kadrodan çıkarıldı.