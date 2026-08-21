Pursaklar'da emekliliğe kültürel mola: 50 yaş üstü erkeklere özel gezi

Pursaklar'da 50 yaş üstü erkeklere kültür gezileri

Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan 50 yaş üstü erkeklere yönelik yeni bir dizi kültür gezisi düzenliyor. Amaç, katılımcıların tarihi ve manevi atmosferi yerinde deneyimleyerek sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılım sağlaması olarak açıklandı.

gezi rotası ve program içeriği:

Program, alanında deneyimli rehberlerin eşliğinde İstanbul ve Bursa kentlerini kapsıyor. Katılımcılar, bu şehirlerin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla yüz yüze gelecek; gün boyunca şehir dokusunu tanıma ve sosyalleşme imkânı bulacaklar. Gezi boyunca hem tarihe tanıklık edilecek hem de paylaşıma dayalı sosyal etkinlikler planlanacak.

başvuru koşulları ve kayıt noktaları:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada, "50 yaş üstü beyefendiler kültür gezilerinde sıra size geldi" diyerek katılımcıları başvuru yapmaya davet etti ve gezilere katılacaklara keyifli vakitler diledi. Kayıtlar, nüfus cüzdanı ile birlikte 5 Eylül tarihine kadar alınacak.

Kayıt yaptırılabilecek yerler: Pursaklar Yaşam Merkezi, Yavuz Sultan Selim Dede Torun Evi, Mimar Sinan Dede Torun Evi, Saray Saat Kulesi Dede Torun Evi, Altınova Dede Torun Evi ve Sirkeli Mahalle Konağı. İlgilenen hemşeriler, belirtilen başvuru noktalarına giderek kayıtlarını tamamlayabilir.

Belediye, söz konusu programla ilçe sakinlerinin kültürel etkinliklere erişimini artırmayı ve özellikle emeklilik dönemindeki bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, TARİHİ VE MANEVİ ATMOSFERİ YERİNDE YAŞAMAK, FARKLI BİR ŞEHRİ KEŞFETMEK İSTEYEN 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN DÜZENLEYECEĞİ KÜLTÜR GEZİLERİ İÇİN KAYITLARI ALMAYA DEVAM EDİYOR.