Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2077 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Pursaklar'da emekliliğe kültürel mola: 50 yaş üstü erkeklere özel gezi

Pursaklar Belediyesi, 50 yaş üstü erkekleri İstanbul ve Bursa'ya düzenlenecek rehberli kültür gezilerine davet ediyor; kayıtlar 5 Eylül'e kadar sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Pursaklar'da emekliliğe kültürel mola: 50 yaş üstü erkeklere özel gezi

Pursaklar'da 50 yaş üstü erkeklere kültür gezileri

Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan 50 yaş üstü erkeklere yönelik yeni bir dizi kültür gezisi düzenliyor. Amaç, katılımcıların tarihi ve manevi atmosferi yerinde deneyimleyerek sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılım sağlaması olarak açıklandı.

gezi rotası ve program içeriği:

Program, alanında deneyimli rehberlerin eşliğinde İstanbul ve Bursa kentlerini kapsıyor. Katılımcılar, bu şehirlerin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla yüz yüze gelecek; gün boyunca şehir dokusunu tanıma ve sosyalleşme imkânı bulacaklar. Gezi boyunca hem tarihe tanıklık edilecek hem de paylaşıma dayalı sosyal etkinlikler planlanacak.

başvuru koşulları ve kayıt noktaları:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada, "50 yaş üstü beyefendiler kültür gezilerinde sıra size geldi" diyerek katılımcıları başvuru yapmaya davet etti ve gezilere katılacaklara keyifli vakitler diledi. Kayıtlar, nüfus cüzdanı ile birlikte 5 Eylül tarihine kadar alınacak.

Kayıt yaptırılabilecek yerler: Pursaklar Yaşam Merkezi, Yavuz Sultan Selim Dede Torun Evi, Mimar Sinan Dede Torun Evi, Saray Saat Kulesi Dede Torun Evi, Altınova Dede Torun Evi ve Sirkeli Mahalle Konağı. İlgilenen hemşeriler, belirtilen başvuru noktalarına giderek kayıtlarını tamamlayabilir.

Belediye, söz konusu programla ilçe sakinlerinin kültürel etkinliklere erişimini artırmayı ve özellikle emeklilik dönemindeki bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmeyi hedefliyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, TARİHİ VE MANEVİ ATMOSFERİ YERİNDE YAŞAMAK, FARKLI BİR ŞEHRİ KEŞFETMEK...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, TARİHİ VE MANEVİ ATMOSFERİ YERİNDE YAŞAMAK, FARKLI BİR ŞEHRİ KEŞFETMEK İSTEYEN 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN DÜZENLEYECEĞİ KÜLTÜR GEZİLERİ İÇİN KAYITLARI ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malazgirt 955'inci yıl dönümünde tarihi parkta kapsamlı hazırlıklar
images

Laodikeia antik tiyatrosunda Beethoven'ın 9. senfonisi seslenecek
images

Kitap, müzik ve doğa: Edremit fuarında dördüncü gün
images

Çivril'de en iyi elma üreticisi seçilecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız