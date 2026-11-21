Olayın gelişimi:

20 Kasım 2026, saat 14.50 sıralarında Şehir Merkezi-Kayabaşı güzergâhında sefer yapan özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlandığını belirtti. Yolcunun durumunu öğrenen şoför Yavuz Selim Gül, olayın ciddiyetini değerlendirerek anında müdahale kararı aldı.

Olay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. denetimindeki araçta gerçekleşti. Şoförün hızlı algılaması ve yolcuların desteği, sağlık hizmetine erişim sürecini kısalttı.

Şoför ve yolcuların müdahalesi:

Güzergâhı değiştirerek otobüsü Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendiren Gül, yolcunun vakit kaybetmeden sağlık ekibine teslim edilmesini sağladı. Yolcular da yardım ederek sürece katkıda bulundu; bu kolektif davranış, zamanın kritik olduğu durumlarda yaşam kurtarıcı oldu.

Bu tür müdahalelerde sürücünün soğukkanlılığı ve yolcuların iş birliği, tıbbi müdahalenin gecikmemesi açısından belirleyici rol oynadı.

Kurumsal değerlendirme ve teşekkür:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zor anında harekete geçen Yavuz Selim Gül ile destek veren yolculara teşekkür etti. Belediye açıklamasında, toplu ulaşım hizmetlerinde insan hayatının öncelikli olduğu vurgulandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da örnek davranıştan dolayı şoförü tebrik ederek olayın toplumsal dayanışma ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Toplu ulaşımda insan odaklı yaklaşım:

Bu olay, toplu taşıma hizmetinin güvenlik ve konforun ötesinde, insan odaklı bir yaklaşımla sürdürüldüğünde somut faydalar sağladığını gösterdi. Sürücülerin ve yolcuların bilinçli müdahalesi, kritik anlarda sağlık hizmetine zamanında ulaşmayı mümkün kıldı.

Kayseri'de yaşanan bu örnek, toplumsal sorumluluk ve dayanışmanın şehir yaşamındaki karşılığını yeniden gözler önüne serdi.

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