uzman uyarısı:

Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Uzman Doktor Mürsel Koçer, kış aylarında artan ısınma gereci kullanımıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi riskine dikkat çekti. Koçer, gazın insan tarafından fark edilmesinin güç olduğunu belirterek alınması gereken önlemleri ve acil durumda yapılması gerekenleri anlattı.

karbonmonoksitin görünmez tehlikesi:

Koçer, "Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi oldukça güç, ancak son derece tehlikeli bir gazdır" uyarısında bulundu. Özellikle kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda, yakıtların tam yanmaması sonucu ortaya çıkan bu gaz, solunum yoluyla vücuda girerek kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır ve başta beyin ile kalp olmak üzere hayati organlarda ciddi hasara neden olabilir.

Zehirlenmenin ilk belirtileri genellikle baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı ve yorgunluk gibi sıradan şikayetlerle başlar. İlerleyen vakalarda kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, bayılma ve yaşamı tehdit eden tablolar gelişebilir. Koçer ayrıca, "aynı evde yaşayan birden fazla kişide eş zamanlı baş ağrısı, bulantı ve halsizlik görülmesi durumunun önemli bir uyarı işareti olduğunu" vurguladı.

korunma ve ilk yardım:

Uzman, karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun basit önlemlerle önlenebileceğini belirtti. Öne çıkan öneriler şunlar:

- Soba ve bacaların düzenli bakım ve temizliğinin yaptırılması.

- Kombi, şofben ve ısıtıcıların yıllık kontrollerinin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi.

- Kapalı ortamlarda mangal, jeneratör veya benzeri cihazların kesinlikle kullanılmaması.

- Evlerde uygun karbonmonoksit dedektörleri bulundurulması ve ısınma cihazlarının bulunduğu alanlarda güvenli havalandırmanın sağlanması.

Karbonmonoksit şüphesi olan bir ortamda ilk yapılması gereken, etkilenen kişilerin güvenli bir şekilde temiz havaya çıkarılmasıdır. Koçer, vakit kaybetmeden acil çağrı merkezinin aranması gerektiğinin altını çizdi ve zehirlenmeden etkilenen kişilerin kendilerini daha iyi hissetseler bile mutlaka sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

erken müdahalenin önemi:

Koçer, erken tanı ve tedavinin hayati olduğunu belirterek acil servislerde hızlı değerlendirme, oksijen tedavisinin zamanında başlanması ve gerektiğinde ileri tedavi merkezlerine yönlendirmenin ölüm ve kalıcı organ hasarı riskini azalttığını ifade etti. Ayrıca bazı hastalarda nörolojik sorunların günler veya haftalar sonra ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Kayseri Devlet Hastanesi olarak vatandaşların özellikle kış aylarında ısınma araçlarının güvenli kullanımına özen göstermesi, zehirlenme belirtilerini ciddiye alması ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirten Koçer, son olarak şu hatırlatmayı yaptı: "Karbonmonoksiti göremezsiniz, koklayamazsınız, hissedemezsiniz; ancak alacağınız önlemlerle sevdiklerinizi koruyabilirsiniz."

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS SORUMLUSU UZMAN DOKTOR MÜRSEL KOÇER, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNARAK, "KARBONMONOKSİT; RENKSİZ, KOKUSUZ VE TATSIZ OLMASI NEDENİYLE FARK EDİLMESİ OLDUKÇA GÜÇ, ANCAK SON DERECE TEHLİKELİ BİR GAZDIR" DEDİ.