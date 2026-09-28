randevuyu iptal etmeyen 548 bin kişi sağlık hizmetlerinde boşluk oluşturdu

İstanbul'da sağlık hizmetlerinin genel fotoğrafı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner megakentin sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaşırken, ilk 7 ayda sunulan hizmetlerin hacmine dikkat çekti. Güner'e göre İstanbul'da bu dönemde 130 milyon muayene, 1 milyon 200 bin ameliyat ve 20 milyondan fazla görüntüleme gerçekleştirildi. Aile hekimliklerinde gerçekleşen muayenelerin payı ise önemli; bu 130 milyon muayenenin yaklaşık 50 milyonu birinci basamakta yapıldı.

mhrs onaylı randevu sistemi ve boş kalan randevular:

MHRS'de uygulanan 'Onaylı Randevu' döneminde, hastaların randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevularını onaylaması veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. Buna rağmen Güner, ilk 7 ay verisi olarak 548 bin kişinin randevularını iptal ettirmeyip gelmediğini belirtti. Bu durum, sistemdeki boşlukların artmasına ve o gün muayene olmak isteyen başka kişilerin hizmet alamamasına yol açtı. Yetkililer, randevuya mazeretsiz gelmeme halinde aynı branşta randevu alınamaması şeklinde yaptırımlar bulunduğunu; açıklamada hem 15 gün hem de 14 gün süreyle randevu kısıtlamasından söz edildi.

Güner, sistemin kişileri arayıp tekrar 'gelecek misiniz' diye teyit ettiğini, ancak bu hatırlatma ve mevcut yaptırımlara rağmen önemli sayıda randevunun boş kaldığını vurguladı. Ayrıca aynı gün randevu verebilme kapasitesinin göz, cildiye ve kardiyoloji dışındaki branşların büyük bölümünde sürdüğünü belirtti; bu esneklik sayesinde pek çok hasta kısa sürede hizmet alabiliyor.

birinci basamak, taramalar ve aşı çalışmaları:

Güner, aile hekimliklerine başvurunun artırılması gerektiğini ve geçen seneye göre başvuruların yüzde 15 arttığını ifade etti. İstanbul'da bin 121 aile sağlığı merkezi ve 5 bin 204 aile hekimi görev yapıyor; yetkililer daha fazla birinci basamak başvurusu ile hastanelere yükün hafifletilmesini hedefliyor.

Tarama ve önleyici sağlık hizmetlerinde de önemli rakamlar paylaşıldı. İlk 7 ayda 86 bin yenidoğana SMA testi yapıldı, evlilik öncesi danışmanlık kapsamında 68 bin kişiye SMA danışmanlığı verildi. Kanser taramalarında ilk 7 ayda 458 bin kişi tarandı ve kaynakta aktarıldığı üzere şu an için 1 500 kanser vakası tespit edildi. Otizm spektrum bozukluğu taramalarında 18-36 aylık çocuklar izleniyor ve şu ana kadar yaklaşık 3 bin otizm tanılı çocuk için rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

Aşı uygulamalarına değinen Güner, aile hekimleriyle yürütülen program sayesinde İstanbul'da aşılamanın güçlü olduğunu, toplam 10 çeşit aşı uygulandığını ve şu an için salgın ya da pandemi riski bulunmadığını belirtti. Aşıya karşı tutum için 'aşı reddi' yerine 'tereddüt' tanımlamasını kullanan yetkili, Avrupa'da yaşanan kızamık gibi olayların endişe yarattığını ancak Türkiye çapında bir salgın olmadığına dikkat çekti.

Güner ayrıca, randevu planlamasında bazı perifer hastanelerin (Silivri, Tuzla, Arnavutköy, Çatalca, Şile gibi) sistem dışı kontrollerle yönetildiğini ve vatandaşların randevularını iptal ederek sistemin verimliliğine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, randevuların etkin kullanımıyla daha fazla hastaya hizmet sunulabileceğini söylüyor.

Paylaşılan veriler, İstanbul'daki sağlık altyapısının geniş kapsamlı hizmet sunduğunu, ancak kullanıcı davranışlarının sistem verimliliği üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor. Randevuların zamanında iptali ve birinci basamak hizmetlerine başvurunun artırılması, uzun vadede hasta erişimini iyileştirecek adımlar arasında öne çıkıyor.

İstanbul’daki çarpıcı rakamı İl Sağlık Müdürü açıkladı: "İptal ettirmeyip randevusuna gelmeyen 548 bin kişi var"