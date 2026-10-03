Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tuvalette silahla vurulmuş bir kişi ölü bulundu

Eskişehir'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi tuvaletinde bugün saat 12.00 sıralarında silahla vurulmuş bir erkek bulundu; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tuvalette silahla vurulmuş bir kişi ölü bulundu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tuvalette silahla vurulmuş bir kişi ölü bulundu

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinin tuvaletinde bugün saat 12.00 sıralarında bir kişinin silahla vurulmuş halde bulunduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, bölgede bulunan bir vatandaş tuvaletten silah sesi geldiğini duydu ve durumu çim biçen görevlilere bildirdi. Tuvalete giren görevliler, içeride kanlar içinde bir erkek şahısla karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk tespitler ve görgü bilgileri, olayın ihbar edilme süreci ile örtüştü.

İnceleme ve güvenlik çalışmaları:

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sahada delil toplama ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme çalışmalarına başladı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alarak soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma devam ediyor; yetkililer, kamuoyuna yönelik ek bilgi verilinceye kadar belirlenen bulgular dışında açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

ESKİŞEHİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ&#039;NİN TUVALETİNDE BİR ŞAHIS SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ...

ESKİŞEHİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ'NİN TUVALETİNDE BİR ŞAHIS SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNURKEN, POLİS EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve...
images

Gaziantep'te eş zamanlı baskınlarla 155 kişinin yakalandığı operasyon tamamlandı
images

Bodrum'da tek taraflı kazada ön kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
images

Eskişehir çevre yolunda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ozan köyü'ne vefa: şehit polis Mustafa İlhan adına cami dualarla açıldı

Polis operasyonlarında Bingöl'de 40 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

Adıyaman'da iş dünyası sandık başında: ATSO seçimlerinde yoğun hareketlilik

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi