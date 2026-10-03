Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tuvalette silahla vurulmuş bir kişi ölü bulundu

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinin tuvaletinde bugün saat 12.00 sıralarında bir kişinin silahla vurulmuş halde bulunduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, bölgede bulunan bir vatandaş tuvaletten silah sesi geldiğini duydu ve durumu çim biçen görevlilere bildirdi. Tuvalete giren görevliler, içeride kanlar içinde bir erkek şahısla karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk tespitler ve görgü bilgileri, olayın ihbar edilme süreci ile örtüştü.

İnceleme ve güvenlik çalışmaları:

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sahada delil toplama ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme çalışmalarına başladı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alarak soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma devam ediyor; yetkililer, kamuoyuna yönelik ek bilgi verilinceye kadar belirlenen bulgular dışında açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

ESKİŞEHİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ'NİN TUVALETİNDE BİR ŞAHIS SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNURKEN, POLİS EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.