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Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar: Şanlıurfa'da 61 düzensiz göçmen

Şanlıurfa İl Jandarma'nın düzenlediği operasyonlarda sınırdan kaçak giren 61 düzensiz göçmen yakalandı; şahıslar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar: Şanlıurfa'da 61 düzensiz göçmen

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sınır hattında gerçekleştirilen denetimlerde 61 düzensiz göçmen yakalandı.

yakalama süreci:

Ekiplerin saha denetimleri ve istihbari değerlendirmeleri sonucu tespit edilen kişiler, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Yakalamaya ilişkin operasyonel detaylar, jandarma tarafından koordine edildi.

sonraki işlemler:

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İlgili birimler arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ŞANLIURFA&#039;DA SINIRDAN KAÇAK GİRİŞ 61 GÖÇMEN YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA SINIRDAN KAÇAK GİRİŞ 61 GÖÇMEN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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