Refahiye kaymakamı Taşkıran Ekecik köyünde sabah namazında vatandaşlarla buluştu

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Ekecik köyünde düzenlenen sabah namazı programına katıldı. Program, Refahiye İlçe Müftülüğü tarafından sürdürülen 'Her Cuma Sabah Namazında Camide Buluşuyoruz' etkinliği kapsamında gerçekleştirildi.

etkinlikteki uygulama:

Programa katılan Taşkıran, köy sakinleriyle birlikte sabah namazını kıldı. Namaz sonrası kaymakam, vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve köy halkının taleplerini dinledi.

toplumsal birlik ve ruh:

Etkinliğin, köyde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağladığı ifade edildi. Refahiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bu tür programların yerel dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN, EKECİK KÖYÜNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU