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Refüjde yardım eden kadına başka araç çarptı

Adıyaman-Kahta kara yolunun Hasancık köyü yakınlarında refüje çıkan araca yardım eden Didem K., başka bir aracın çarpmasıyla yaralandı; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Refüjde yardım eden kadına başka araç çarptı

Kaza ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolunun Hasancık köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGM 855 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olayı gören sürücüler, yardım etmek için araçlarından indi.

Refüjdeki vatandaşlara yardım etmek amacıyla 02 AGZ 291 plakalı otomobilden inen Didem K., o sırada başka bir sürücünün kullandığı ve plakası ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay sonrası müdahale ve soruşturma:

Yaralı Didem K.'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından verilen bilgiye göre, yaralının sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Didem K.'ya çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, sorumluların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİLERE YARDIMCI OLMAK İÇİN ARAÇTAN İNEN KADINA BAŞKA BİR...

ADIYAMAN’DA REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİLERE YARDIMCI OLMAK İÇİN ARAÇTAN İNEN KADINA BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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