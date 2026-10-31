İstanbul'da katedral buluşması: Zelenskiy ve Bartholomeos basına kapalı görüştü

Ziyaretin ayrıntıları:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da bulunan Aziz George Katedrali'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat sürdü. İkilinin buluşmasının ardından basın mensuplarına poz verildi ve Zelenskiy katedralden ayrıldı.

Görüşmenin içeriği ve niteliği:

Taraflar görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı; bu nedenle konuşulan konulara ilişkin resmi bilgi bulunmuyor. Basına kapalı gerçekleşmesi, toplantının hassas ve özel bir çerçevede yürütüldüğünü gösteriyor. Toplantının süresi ve protokol görünümü, görüşmenin planlı ve organize bir zeminde yapıldığını işaret ediyor.

Gözlemler ve beklentiler:

İkilinin görüşme sonrası birlikte fotoğraf vermesi, ziyaretin hem resmi hem de sembolik boyut taşıdığına dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. Resmi açıklama gelmedikçe görüşmenin içeriğine dair kesin bir çıkarım yapılamıyor; ilgili ofislerden yapılabilecek muhtemel bildirimler takip edilecek.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY, İSTANBUL RUM ORTODOKS PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE BİR ARAYA GELDİ.