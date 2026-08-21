Rektör Kızıltoprak kütahyalı esnaflarla üretim ve teknoloji gündemini paylaştı

Buluşmanın odağı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak öncülüğünde düzenlenen program, Kütahya Tasarım Teknokent'te gerçekleştirilen Bilim İletişimi Sohbeti kapsamında kentin ekonomik aktörlerinden esnafları bir araya getirdi. Toplantı, şehrin üretim potansiyeli ve teknolojiye dayalı gelişim hedeflerinin masaya yatırıldığı bir platform sundu.

Görüşmelerin içeriği:

Rektör Kızıltoprak ile esnaflar arasında yapılan karşılıklı fikir alışverişinde; Kütahya'nın üretim altyapısı, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve teknoloji odaklı projelerin desteklenmesi konuları ön plana çıktı. Toplantının verimli ve samimi bir ortamda geçtiği belirtilirken, katılımcılar kentte hayata geçirilebilecek iş birliği modelleri üzerinde durdu.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak buluşmayla ilgili olarak, 'Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katan esnaflarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada; Kütahya’nın üretim potansiyelini, girişimcilik ekosistemini ve teknoloji odaklı gelişim hedeflerini değerlendirme fırsatı bulduk. Karşılıklı fikir alışverişiyle, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak iş birliği imkânlarını ele aldık' ifadelerini kullandı.

Esnaf ilişkileri ve sonraki adımlar:

Programda esnafların gösterdiği ilgi ve katılımın memnuniyet verici olduğu vurgulandı. Rektör Kızıltoprak, üniversite ile kent paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik niyet ve taahhütlerin yenilendiğini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Kızıltoprak, 'Nazik katılımları ve samimi sohbetleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde Kütahya’mız için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum' diyerek üniversite ile şehir aktörleri arasındaki ilişkilerin sürekliliğine işaret etti.

Toplantı, tarafların ortak hedefler doğrultusunda izlenecek adımlar üzerinde mutabakata varması ve ilerleyen dönemde somut projelerin gündeme alınması öngörüsüyle sonlandırıldı.

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK, KÜTAHYALI ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ