Reşadiye viyadüğündeki söküm pazarkapı trafiğini döner kavşağa hazırlıyor

Reşadiye viyadüğünde söküm sürüyor

Trabzon'da yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğü'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Tonlarca ağırlığındaki beton bloklar iş makineleriyle kaldırılırken, viyadüğün tamamen sökülmesinin ardından alana yeni bir ulaşım düzenlemesi getirilmesi planlanıyor.

çalışmanın teknik ayrıntıları:

Ortahisar ilçesinin Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında yer alan viyadükteki beton kirişler, özel kesim yöntemleriyle ayrıştırılıyor ve vinç yardımıyla sökülüyor. İş makinelerinin vinçlerle taşıdığı parçalarla ilgili olarak, kaldırılan kirişlerin yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Viyadüğü taşıyan kolonların da projelerde ve dolgu alanlarında değerlendirileceği belirtiliyor; böylece sahadan çıkan yapı malzemelerinin yeniden kullanımı hedefleniyor.

yeni ulaşım düzeni ve beklenen etkiler:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda, Reşadiye Viyadüğü kaldırıldıktan sonra bölgede trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması öngörülüyor. Bu düzenleme özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınarak tasarlanacak.

Söküm süreci ve sonrasında yapılacak kavşakla, bölgedeki akışın daha düzenli hale gelmesi ve şehir içi trafiğin etkin yönetimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

REŞADİYE VİYADÜĞÜNDE, YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.