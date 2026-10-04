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Reşatbey'de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Adana Reşatbey'de iş yeri önünde oturan iki kişiye 7-8 el ateş açıldı; 66 yaşındaki Zahir Cız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:43

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Reşatbey'de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde, iş yeri önünde oturan iki kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Saldırı anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde oturan Zahir Cız (66) ile H.A. (29)'ya yaklaşık 7-8 el ateş edildi. Açılan ateş sonucu H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından yaralandı.

Yaralılar için çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederek, H.A.'yı Adana Şehir Hastanesi'ne, ağır yaralanan Zahir Cız'ı ise Medical Park Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanedeki müdahale ve hayatını kaybeden kişi:

Zahir Cız, Medical Park Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi, Adana Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma sürdürüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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