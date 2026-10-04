Reşatbey'de iş yeri önünde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde, iş yeri önünde oturan iki kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Saldırı anı ve yaralanmalar:

Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde oturan Zahir Cız (66) ile H.A. (29)'ya yaklaşık 7-8 el ateş edildi. Açılan ateş sonucu H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından yaralandı.

Yaralılar için çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederek, H.A.'yı Adana Şehir Hastanesi'ne, ağır yaralanan Zahir Cız'ı ise Medical Park Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanedeki müdahale ve hayatını kaybeden kişi:

Zahir Cız, Medical Park Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi, Adana Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma sürdürüyor.

OLAY YERİ