Ahlat ilçesinin yüksek köyleri beyaz örtüyle karşılaştı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı yerleşimlerde başlayan kar yağışı, bölgeyi karla kapladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış öğleden sonra etkisini artırdı ve özellikle yüksek kesimlerde kış manzaraları oluştu.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarı doğrultusunda il genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar, yüksek rakımlı köylerde kara dönüştü. Öğleden sonraya doğru yağışın kuvvetlenmesiyle bölgedeki beyaz örtü belirginleşti.

Yerel etkiler ve gözlemler:

Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Cemalettin köyü de kar yağışının yoğun olduğu yerler arasındaydı. Öğleden sonra kısa sürede etkisini artıran karla birlikte köy ve çevresi beyaza bürünürken, soğuyan hava da yörede hissedilmeye başladı.

AHLAT İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, BÖLGEYİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.