Dolar 49,7802 +0,01%
Euro 55,5642 -0,17%
Bist 11.144,79 -0,06%
Altın Gram 6.413,24 -0,78%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 111,16 +0,38%
--°

Resmî tatilde kargonuz elinizin altında: Yurtiçi Kargo akıllı dolapları 29 Ekim'de hizmette

Yurtiçi Kargo, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şubeler kapalıyken akıllı kargo dolaplarıyla teslimat ve iade hizmetini aralıksız sürdürecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Resmî tatilde kargonuz elinizin altında: Yurtiçi Kargo akıllı dolapları 29 Ekim'de hizmette

Yurtiçi Kargo akıllı dolapları 29 Ekim'de açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şubeleri bir günlüğüne tatil yapacak; şubelerde dağıtım ve kabul işlemleri gerçekleşmeyecek. Ancak Yurtiçi Kargo, resmi tatil süresince vatandaşlara alternatif bir çözüm sunmak için akıllı kargo dolaplarını hizmete devam ettiriyor. Bu sayede hem teslimatlar hem de iade işlemleri şubelerin kapalı olduğu günlerde de mümkün oluyor.

Teslimat ve iade işlemleri nasıl gerçekleşiyor:

Alıcılar, teslimat adresi olarak akıllı kargo dolaplarını seçtiğinde veya kendilerine gönderilen Kontrol Sende SMS'i ile kargolarını dolaplara yönlendirdiğinde, gönderilerini resmi tatilde dahi alabiliyor. Dolaplara teslim edilen kargolar için alıcıya bilgilendirme mesajı gönderiliyor; mesajda iletilen kod, dolap üzerindeki ekrana girilerek paket alınabiliyor. Ayrıca Yurtiçi Kargo ile kolay iade anlaşması olan e-ticaret sitelerinden yapılacak iadeler de tatil günlerinde dolaplar aracılığıyla başlatılabiliyor.

Bu uygulama, kullanıcıların şubelerin açılmasını beklemeden gönderilerine ulaşmalarına olanak tanıyor ve iade süreçlerinin gecikmeden başlamasını sağlıyor.

Dolapların güvenliği ve erişim kolaylığı:

Şirketin açıklamasına göre Türkiye genelinde 1.300 farklı noktada bulunan akıllı dolaplar, 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izleniyor. Özel kilit ve kod sistemi sayesinde dolaplar yalnızca alıcıya gönderilen kod girildiğinde açılıyor; bu sayede gönderiler güvenli şekilde korunuyor. Kullanıcılar kendilerine en yakın noktayı seçip kargolarını istedikleri saatlerde teslim alabiliyor.

Dolap sistemi ayrıca kullanıcıya esneklik sağlıyor: tatil gününden önce kargo alıcısı, kontrol sende işlemiyle gönderisini dolaplara yönlendirirse, resmi tatilde şubelerin kapalı olmasından etkilenmeden paketini alabiliyor. Benzer şekilde, e-ticaret iade kurallarıyla uyumlu iadeler de aynı dolaplar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yurtiçi Kargo'nun akıllı dolap uygulaması, resmi tatillerde şubelerin kapalı olması durumunda bile hem teslimat hem iade süreçlerini kesintisiz tutarak kullanıcıya zaman ve erişim kolaylığı sağlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KARGO ŞUBELERİ BİR GÜNLÜK TATİLE GİRECEK. ŞUBELERDE DAĞITIM...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KARGO ŞUBELERİ BİR GÜNLÜK TATİLE GİRECEK. ŞUBELERDE DAĞITIM VE KARGO KABUL İŞLEMLERİ YAPILMAYACAK. ANCAK YURTİÇİ KARGO’NUN AKILLI KARGO DOLAPLARI TATİL BOYUNCA VATANDAŞLARA HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor
images

Granola patateslerle ilaçsız üretim Korkuteli Kırkpınar'da büyüyor
images

İş Bankası icra kuruluna dört yeni genel müdür yardımcısı atandı
images

TAB Gıda dijital kanallar ve yurtdışı hamleleriyle büyümesini derinleştiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çolaklı kamp kavşağında çarpışma: Manavgat'ta 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi

Çivril başkanı Dere: sandığın iradesine saygı gösterilmeli

Osmaniye'de hastane tatbikatı: patlama, kimyasal sızıntı ve yangına hazırlık

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı