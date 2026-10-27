Resmî tatilde kargonuz elinizin altında: Yurtiçi Kargo akıllı dolapları 29 Ekim'de hizmette

Yurtiçi Kargo akıllı dolapları 29 Ekim'de açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şubeleri bir günlüğüne tatil yapacak; şubelerde dağıtım ve kabul işlemleri gerçekleşmeyecek. Ancak Yurtiçi Kargo, resmi tatil süresince vatandaşlara alternatif bir çözüm sunmak için akıllı kargo dolaplarını hizmete devam ettiriyor. Bu sayede hem teslimatlar hem de iade işlemleri şubelerin kapalı olduğu günlerde de mümkün oluyor.

Teslimat ve iade işlemleri nasıl gerçekleşiyor:

Alıcılar, teslimat adresi olarak akıllı kargo dolaplarını seçtiğinde veya kendilerine gönderilen Kontrol Sende SMS'i ile kargolarını dolaplara yönlendirdiğinde, gönderilerini resmi tatilde dahi alabiliyor. Dolaplara teslim edilen kargolar için alıcıya bilgilendirme mesajı gönderiliyor; mesajda iletilen kod, dolap üzerindeki ekrana girilerek paket alınabiliyor. Ayrıca Yurtiçi Kargo ile kolay iade anlaşması olan e-ticaret sitelerinden yapılacak iadeler de tatil günlerinde dolaplar aracılığıyla başlatılabiliyor.

Bu uygulama, kullanıcıların şubelerin açılmasını beklemeden gönderilerine ulaşmalarına olanak tanıyor ve iade süreçlerinin gecikmeden başlamasını sağlıyor.

Dolapların güvenliği ve erişim kolaylığı:

Şirketin açıklamasına göre Türkiye genelinde 1.300 farklı noktada bulunan akıllı dolaplar, 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izleniyor. Özel kilit ve kod sistemi sayesinde dolaplar yalnızca alıcıya gönderilen kod girildiğinde açılıyor; bu sayede gönderiler güvenli şekilde korunuyor. Kullanıcılar kendilerine en yakın noktayı seçip kargolarını istedikleri saatlerde teslim alabiliyor.

Dolap sistemi ayrıca kullanıcıya esneklik sağlıyor: tatil gününden önce kargo alıcısı, kontrol sende işlemiyle gönderisini dolaplara yönlendirirse, resmi tatilde şubelerin kapalı olmasından etkilenmeden paketini alabiliyor. Benzer şekilde, e-ticaret iade kurallarıyla uyumlu iadeler de aynı dolaplar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yurtiçi Kargo'nun akıllı dolap uygulaması, resmi tatillerde şubelerin kapalı olması durumunda bile hem teslimat hem iade süreçlerini kesintisiz tutarak kullanıcıya zaman ve erişim kolaylığı sağlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KARGO ŞUBELERİ BİR GÜNLÜK TATİLE GİRECEK. ŞUBELERDE DAĞITIM VE KARGO KABUL İŞLEMLERİ YAPILMAYACAK. ANCAK YURTİÇİ KARGO’NUN AKILLI KARGO DOLAPLARI TATİL BOYUNCA VATANDAŞLARA HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEK.