Olayın oluşu:

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, Hamambaşı Mahallesi'nde bulunan asfalt zeminin çökmenesine yol açtı. Yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu, Havran Çayı kenarındaki istinat duvarı önündeki asfalt aniden çöktü ve oluşan derin çukura park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet devrildi.

Sağanakla birlikte yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçalarının kara yoluna sürüklenmesi, bölgede sürücülere zor anlar yaşattı ve yol üzerinde geniş çaplı tıkanmalara neden oldu.

Ekiplerin müdahalesi:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, ilk olarak güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü bir şekilde sağladı. Belediye, itfaiye ve polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik şeridi oluşturarak çalışmalara başladı.

Bölgeye çağrılan vinçlerle çukura devrilen araçların çıkarılmasına yönelik kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, çökme bölgesinde ek zemin kaymalarını önlemek için tedbirleri artırdı ve yolun tekrar güvenli hale getirilmesi için çalışma planı uygulamaya kondu.

Ulaşım ve güvenlik değerlendirmesi:

Olay nedeniyle yolda biriken toprak parçaları ve devrilen araçlar ulaşımı aksattı; ekiplerin müdahalesiyle trafik kontrollü olarak verildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak durmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

İlgili kurumların vinç ve iş makineleriyle yapacağı temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yolun trafiğe tamamen açılması bekleniyor. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmediği, çalışmaların güvenlik önlemleri eşliğinde sürdüğü belirtildi.

Balıkesir'de sağanak yağışta asfalt çöktü: 3 kamyon ve 1 kamyonet çukura düştü