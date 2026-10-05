Reyhanlı Kuletepe'de mutfakta başlayan alevler evi sarmadan durduruldu

Reyhanlı'da mutfak yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesinde bir evin mutfak bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Müdahale süreci:

Ekipler olay yerine ulaşır ulaşmaz söndürme çalışmalarına başladı ve alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engelledi. Yangın, evin tamamını sarmadan sonlandırıldı.

Durum değerlendirmesi:

Yangın sonrası yapılan çalışmada evde hasar tespit edildi. Olayla ilgili kaynak açıklamasında başka ayrıntı veya yaralanma bilgisi yer almadı.

REYHANLI KULETEPE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.