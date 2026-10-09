Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda park halindeki uçak saldırıda kullanılamaz hale geldi

Yemen'deki İran destekli Husilerin dün düzenlediği saldırıda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanında park halinde bulunan bir uçak hasar gördü. Olayda uçağın boş olduğu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise uçağın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiğinin görüldüğü bildirildi.

uçak ve bölgedeki gözlemler:

Saldırının ardından havalimanında siyah dumanların yükseldiği belirtildi. Adı açıklanmayan üç kaynak, hasar gören uçağın Saudia Airlines'a ait olduğunu aktardı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolarda uçağın yoğun yanık izleri taşıdığı ve park pozisyonunda bulunduğu görülüyor.

seferler ve havacılık verileri:

Havacılık analiz şirketi Cirium'un verilerine göre, yerel saatle 18.00 itibarıyla Kral Halid Havalimanı kalkışlı uçuşların neredeyse yarısı iptal edildi. Ayrıca raporda, bugün için Suudi havalimanları genelinde 31 uçuş iptali daha beklendiği kaydedildi. Olayın ardından Lufthansa ve Air India da Riyad uçuşlarını askıya aldıklarını duyurdu.

saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün önceki açıklamasına göre, Husilerin Kral Halid ve Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Yetkililer ve havalimanı işletmecileri sürecin seyrine göre ek açıklamalar yapacaklarını bildirdi.

HUSİLERİN KRAL HALİD ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 1 UÇAK HASAR ALDI