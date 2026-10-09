Dolar 49,3400 +0,12%
Euro 55,4143 +0,27%
Bist 12.251,73 +0,31%
Altın Gram 6.698,23 +1,58%
EUR/USD 1,1235 +0,17%
Brent Petrol 102,66 -1,55%
--°

Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda park halindeki uçak saldırıda kullanılamaz hale geldi

Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırısında park halindeki bir Saudia Airlines uçağı hasar görüp kullanılamaz hale geldi; seferler etkilendi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda park halindeki uçak saldırıda kullanılamaz hale geldi

Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda park halindeki uçak saldırıda kullanılamaz hale geldi

Yemen'deki İran destekli Husilerin dün düzenlediği saldırıda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanında park halinde bulunan bir uçak hasar gördü. Olayda uçağın boş olduğu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise uçağın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiğinin görüldüğü bildirildi.

uçak ve bölgedeki gözlemler:

Saldırının ardından havalimanında siyah dumanların yükseldiği belirtildi. Adı açıklanmayan üç kaynak, hasar gören uçağın Saudia Airlines'a ait olduğunu aktardı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolarda uçağın yoğun yanık izleri taşıdığı ve park pozisyonunda bulunduğu görülüyor.

seferler ve havacılık verileri:

Havacılık analiz şirketi Cirium'un verilerine göre, yerel saatle 18.00 itibarıyla Kral Halid Havalimanı kalkışlı uçuşların neredeyse yarısı iptal edildi. Ayrıca raporda, bugün için Suudi havalimanları genelinde 31 uçuş iptali daha beklendiği kaydedildi. Olayın ardından Lufthansa ve Air India da Riyad uçuşlarını askıya aldıklarını duyurdu.

saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün önceki açıklamasına göre, Husilerin Kral Halid ve Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Yetkililer ve havalimanı işletmecileri sürecin seyrine göre ek açıklamalar yapacaklarını bildirdi.

HUSİLERİN KRAL HALİD ULUSLARARASI HAVALİMANI&#039;NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 1 UÇAK HASAR ALDI

HUSİLERİN KRAL HALİD ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 1 UÇAK HASAR ALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında
images

Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor
images

Akıncı ilk atışta MGK ile hedefi tam isabetle vurdu
images

Bilecik'te emniyetin sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti

Üç Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni dünya çapında en etkili yüzde 2'ye girdi

Doğal beslenme ve yaşam tarzı kanserden korunmada öncelikli

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor