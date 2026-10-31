rize kocaeli deplasmanında üç haftalık puansızlığı sona erdirmek için fırsat gördü

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Fevzi Korkmaz, üç haftadır süren puansız periyodu sonlandırma isteğinin maçtaki öncelikleri olduğunu belirtti.

Korkmaz, "Son 3 haftadır puan alamadığımız periyot yaşıyor ve bir an önce sonlandırmak istiyorduk. Kocaelispor maçını da bunun için fırsat olarak görüyorduk" sözleriyle maça bakışlarını özetledi. Karşılaşmanın dengeli geçtiğini vurgulayan Korkmaz, ekibinin "bize 3 puan getirecek pozisyonlar da yakaladığını" ancak deplasmanda alınan bir puanın da değerli olduğunu ifade etti.

Teknik sorumlunun değerlendirmesine göre takım, zor bir deplasmandan puanla ayrılarak bu haftayı geride bıraktı; ekip hemen analizlere başlayacak ve önümüzdeki hafta oynanacak Erzurum maçına hazırlanacak.

mithat'ın performansı:

Trabzonspor maçından çıkarılan derslere değinen Korkmaz, özellikle genç oyuncu Mithat ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini anlattı. "Mithat bu hafta çok dengeli oynadı, bizim için çok değerli ve gelişime açık oyuncu" diyen Korkmaz, oyuncunun her maçta gelişim gösterdiğini ve gelecekte daha iyi performanslar sergileyeceğini öngördüğünü aktardı.

borrelli'nin sakatlığı:

Maçta sakatlık yaşayan Borrelli ile ilgili konuşan Korkmaz, oyuncunun oyundan alınma gerekçesinin Borrelli’nin arka adalesinde gerilme olduğunu açıkladı. Korkmaz, Borrelli’nin maça devam edemediğini ve tedavisine başlandığını belirtti.

Özetle, Çaykur Rizespor teknik heyeti için Kocaelispor deplasmanı hem üç haftalık puansız seriyi kırma fırsatı olarak görülürken hem de takımın bazı oyuncularının durumu ve sakatlıklar üzerinden önümüzdeki hafta için planlamaların yapılacağı bir sınav niteliğindeydi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK SORUMLUSU FEVZİ KORKMAZ,