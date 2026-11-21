Rize merkezinde Değirmendere Deresi aniden kırmızıya büründü

Rize kent merkezinden geçerek Karadeniz’e ulaşan Değirmendere Deresinin suyu, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden kırmızı renge döndü. Olayı fark eden mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, değişimi cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

görgü tanıkları ve kayıtlardaki görüntüler:

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, deredeki renk değişimini kısa sürede sosyal medyada ve özel telefonlarına kaydetti. Kayıtlarda suyun belirgin kırmızı tonuna büründüğü görülürken, bölge halkı tedirginlik ve merak içinde durumu izledi.

inceleme başlatıldı ve kaynağın tespiti:

Durumun bildirilmesinin ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililerden gelecek açıklama beklenirken, olayın kaynağının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bölge halkı, yetkililerin sonuçları açıklamasını bekliyor.

RİZE KENT MERKEZİNDEN GEÇEREK KARADENİZ’E DÖKÜLEN DEĞİRMENDERE DERESİ, ÖĞLE SAATLERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KIRMIZI RENKTE AKMAYA BAŞLADI.