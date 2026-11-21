Tekke-i Cedid Camii'nde vandalizm iddiası:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde gece saatlerinde Tekke-i Cedid Camii'nin tuvaletinde zarar verme olayı yaşandı. İddialara göre, iki kişi tuvalette bulunan 3 pisuarı ve aralarındaki seramik seperatörleri kırdı; çevreye bağırıp çağırarak rahatsızlık verdikleri ve zaman zaman etrafa yumruk attıkları öne sürüldü.

Konteyner yangını ve çevre tepkisi:

Gecenin ilerleyen saatlerinde şüphelilerin belediyeye ait plastik çöp konteynırlarını ateşe verdiği bildirildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltı işlemi ve emniyete sevk:

Gelen ihbarlar üzerine müdahale eden polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirtilen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve emniyete götürdü.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE TEKKE-İ CEDİD CAMİİ’NİN TUVALETİNİ TAHRİP EDİP ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YAKAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.