olayın tespiti ve ilk müdahale:

Rize merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi'nin suyu öğle saatlerinde kırmızıya döndü. Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar değişimi cep telefonu kameralarıyla kaydetti; görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine inceleme başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, iki çevre denetçisi, bir çevre mühendisi ve bir drone görevlisi katılımıyla saha çalışması gerçekleştirildi. Drone desteğiyle yürütülen incelemeler sonucunda, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj yapan bir tesis tespit edildi.

alınan idari önlemler ve analiz süreci:

Tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari işlem başlatıldı. Ayrıca, olay yerinden yetkili çevre laboratuvarına gönderilmek üzere numune alındı. Laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından mevzuat kapsamında gerekli ilave idari işlemler uygulanacaktır.

Yetkili birimler tarafından yapılan açıklamada, halktan gelen görüntü ve ihbarların hızlı müdahaleyi tetiklediği, inceleme ve analiz sonuçlarının belirleyici olacağı vurgulandı. Olayın çevresel etkilerinin ve sorumlulukların netleşmesi için numune analizleri bekleniyor.

RİZE VALİLİĞİ, KENT MERKEZİNDEN GEÇEREK KARADENİZ’E DÖKÜLEN DEĞİRMENDERE DERESİ’NİN KIRMIZI AKMASINA İLİŞKİN YAPILAN İNCELEMELERDE DEREYE KONTROLSÜZ DEŞARJ GERÇEKLEŞTİREN BİR TESİSİN TESPİT EDİLDİĞİNİ VE TESİS HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI