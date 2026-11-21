Sakarya'da kısa süreli dolu hayatı etkiledi

Sakarya'da etkili olan sağanakla birlikte bazı noktalarda dolu yağışı görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, yerleri ve araçları beyaza bürüyerek kentte dikkat çekti.

meteoroloji uyarıları ve yağışın seyri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında kent genelinde başlayan sağanakla eş zamanlı olarak bazı bölgelerde dolu da etkili oldu. Dolu, özellikle açık alanlarda kısa sürede örtü oluşturdu.

vatandaşların kaydettiği görüntüler:

Dolu yağışı anı ve sonrasındaki beyaz örtü, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; yolların ve park halindeki araçların üzeri kısa sürede dolu ile kaplandı ve görüntülere yansıdı.

YAĞIŞ, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.