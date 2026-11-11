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Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinden, açık ve güneşli havada kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre uzaktaki 5642 rakımlı Elbruz Dağı'nın karla kaplı zirvesi izlendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Rusya sınırları içinde yer alan Kafkas Dağları'nın en yüksek noktası olan 5642 rakımlı Elbruz Dağı, Rize'nin Ardeşen ilçesinden net biçimde göründü. Açık ve güneşli havanın sağladığı yüksek görüş mesafesi sayesinde, kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre uzaklıktaki karla kaplı dağ silsilesi kameralarla kaydedildi.

görünürlüğü sağlayan koşullar:

Uzun mesafe gözlemlerinde atmosferik şeffaflık, bulutsuzluk ve düşük parçacık yoğunluğu belirleyici oluyor. Bu kez bölgedeki açık hava koşulları, Elbruz zirvesinin Ardeşen'den izlenmesini mümkün kıldı ve dağın karla örtülü zirvesi net olarak tespit edildi.

kayıtların önemi ve gözleme dair notlar:

Görüntüler yerel kameralarla kaydedildi ve uzak mesafeden bile net izlenebilmesi, hem bölgedeki görüş koşullarının sağlam olduğunu hem de fotoğraf ve video ekipmanlarının kayıt kalitesinin yeterli olduğunu gösteriyor. Bu tür gözlemler, topoğrafi ve meteoroloji açısından ilgi çekici veriler sunuyor.

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNDEN KUŞ UÇUŞU YAKLAŞIK 380 KM MESAFEDE OLAN RUSYA SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ...

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNDEN KUŞ UÇUŞU YAKLAŞIK 380 KM MESAFEDE OLAN RUSYA SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KAFKASLAR'IN EN YÜKSEK NOKTASINDA YER ALAN 5 BİN 642 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ELBRUZ DAĞI GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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