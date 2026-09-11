römork altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

Traktöre bağlı römorkun arızası ölümle sonuçlandı

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen kazada, silaj yapmak için tarlasına giden genç çiftçi Muharrem Kartav hayatını kaybetti. Traktöre bağlı römorkun tekerleğinde oluşan arıza nedeniyle lastik değişimi yapmak isteyen Kartav, kriko ile römorku kaldırdıktan sonra talihsiz bir kaza yaşadı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, römorkun lastiğini değiştirmek için çalışma yapan Kartav, söküm sırasında krikonun kayması sonucu kaldırdığı römorkun altında kaldı. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından römorkun altından çıkarılan Kartav ağır yaralı olarak ilk önce Serinhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastane süreci ve cenaze işlemleri:

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kartav, daha donanımlı sağlık hizmeti için Denizli'ye sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç çiftçi yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı ve ailesine teslim edildi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden Kartav'ın cenazesinin bugün Acıpayam ilçesi Ayaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

MUHARREM KARTAV