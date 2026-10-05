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Rüya Takımı sahneyi hayallere açtı

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun 14. projesi Rüya Takımı, Nejat Uygur Sahnesi'nde miniklerle buluştu; müzik, dans ve hayal gücüyle tiyatroyu doldurdu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Rüya Takımı sahneyi hayallere açtı

Ayvalık’ta çocuklara özel bir buluşma:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 14. proje olarak sahneye konulan Rüya Takımı, Nejat Uygur Sahnesinde perdelerini açtı. Oyun, 4 Ekim Pazar günü iki ayrı seansta minik izleyicilerle buluştu ve müzik, dans ile mizahı bir araya getiren gösterimiyle yoğun ilgi gördü.

oyunun teması ve sahne dili:

"Çocuklar uykuya daldığında neler oluyor?" sorusundan hareket eden oyun, gerçeklikle düşler arasındaki sınırları çocukların gözünden irdeliyor. Yapım, hayal, korku, cesaret ve arkadaşlık temalarını fantastik ve eğlenceli bir dille işleyerek, çocuklara hem düşündüren hem de eğlendiren bir hikâye sunuyor. Rüyabaz Hanım liderliğindeki takım, rüyaların ardında açılan gizemli bir portalda başlayan macerayı müzik ve dansla örerek sahneye taşıdı.

kadro, çalışma düzeni ve teknik ekip:

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, oyunun yazarı ve yönetmeni Elif Artun Yüksel'e teşekkür ederek, tiyatro bünyesinde uygulanan dönüşümlü oyuncu sistemiyle üretim yaptıklarını aktardı. Beş kişilik yapı gerektiren oyun, sekiz kişilik dönüşümlü kadroyla sergileniyor; bu düzen oyuncuların farklı temsillerde görev almasına imkân tanıyor. Reji asistanlığını Dilek Top üstlenirken, oyuncu kadrosunda Levent Ak, Sinem Öner, Sinan Yorulmaz, Aleyna Cansu Kurt, Merve Akçal, Özgür Dikduran, Beste Dikduran ve Erva Ceyhan Er yer alıyor.

seyirciyle etkileşim ve gelecek planları:

Oyun sonrası sahne arkası buluşması, minik izleyiciler için ayrı bir heyecana dönüştü. Örümcek Adam, Sonic, Elsa, Rüya Canavarı ve Rüyabaz Hanım ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu; bu anlar, oyunun fantastik atmosferinin gerçek dünyaya taşındığı renkli karelere dönüştü. Ayvalık Belediye Tiyatrosu, Rüya Takımı'nın önümüzdeki dönemde Ayvalık dışında farklı il ve ilçelerde de seyirciyle buluşmasını planlıyor.

AYVALIK’TA “RÜYA TAKIMI” ÇOCUKLARI HAYAL DÜNYASINDA BULUŞTURDU

AYVALIK’TA “RÜYA TAKIMI” ÇOCUKLARI HAYAL DÜNYASINDA BULUŞTURDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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