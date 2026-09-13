Rüzgârın taşıdığı alevler bağ evlerine sıçradı: 7 yapı kullanılamaz hale geldi

Nevşehir'de otluk yangını bağ evlerine ulaştı:

Nevşehir'de, Nevşehir - Gülşehir karayolu üzerindeki Nar Beldesi Çalıbağı mevkiinde başlayan otluk yangını rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı ve civardaki bağ evlerinin bulunduğu bölgeye sıçradı. Bölgeden gelen ilk bilgiler yangının kısa sürede geniş bir alanı etkilediğini gösterdi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ve İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle müdahale edildi. Alevlerin evlere ulaşması üzerine bazı bağ evi sahipleri de yangını söndürmek için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu; bazı kişilerin pet şişelerdeki sularla alevlere yöneldiği gözlendi.

zarar tespiti ve soruşturma:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görürken, bölgede bulunan 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlattı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

NEVŞEHİR’DE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BAĞ EVLERİNİN BULUNDUĞU ALANA SIÇRADI. YANGINDA YAKLAŞIK 200 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRÜRKEN, 7 BAĞ EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.