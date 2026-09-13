Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Rüzgârın taşıdığı alevler bağ evlerine sıçradı: 7 yapı kullanılamaz hale geldi

Nevşehir'in Nar Beldesi'nde otluk yangını rüzgârın etkisiyle bağ evlerine sıçradı; yaklaşık 200 dönüm zarar, 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Rüzgârın taşıdığı alevler bağ evlerine sıçradı: 7 yapı kullanılamaz hale geldi

Nevşehir'de otluk yangını bağ evlerine ulaştı:

Nevşehir'de, Nevşehir - Gülşehir karayolu üzerindeki Nar Beldesi Çalıbağı mevkiinde başlayan otluk yangını rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı ve civardaki bağ evlerinin bulunduğu bölgeye sıçradı. Bölgeden gelen ilk bilgiler yangının kısa sürede geniş bir alanı etkilediğini gösterdi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ve İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle müdahale edildi. Alevlerin evlere ulaşması üzerine bazı bağ evi sahipleri de yangını söndürmek için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu; bazı kişilerin pet şişelerdeki sularla alevlere yöneldiği gözlendi.

zarar tespiti ve soruşturma:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görürken, bölgede bulunan 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlattı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

NEVŞEHİR’DE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BAĞ EVLERİNİN BULUNDUĞU ALANA...

NEVŞEHİR’DE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BAĞ EVLERİNİN BULUNDUĞU ALANA SIÇRADI. YANGINDA YAKLAŞIK 200 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRÜRKEN, 7 BAĞ EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

gemide su altı zulasında 350 kilogram kokain ele geçirildi
images

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son...
images

Kızılcahamam-Çerkeş sınırındaki orman yangınına helikopterle müdahale
images

Samsat yol ayrımında taklalar atıp tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yarala...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı