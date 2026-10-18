Sabah çıkan elektrikli battaniye yangını tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi, 86 yaşındaki ev sahibi son anda kurtuldu

Yangının ilk bilgileri:

Olay, sabah erken saatlerde Aydın'ın Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 57 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl eşini kaybettiği ve evde yalnız yaşadığı belirtilen 86 yaşındaki N.K., kullandığı elektrikli battaniyenin alev aldığını fark ederek uyandı ve yangının hızla büyümesi üzerine evden çıktı.

Komşuların müdahalesi ve ilk kurtarma:

Evden çıkan yaşlı adam, çevredeki komşulara sığınarak yardım istedi. Üzerindeki kıyafetlerde yanıklar oluşan N.K.'ye komşuları sahip çıkarak soğuktan korunmasını sağladı ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap ve tuğla karışımı yapıda kısa sürede yayılan alevler, Yıldıztepe ve Yeni Mahalle çevresini yoğun duman altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi; tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve ardından:

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangının elektrikli battaniyeden başladığı yönündeki bilgileri değerlendirirken, yaşlı adamın sağlık durumuyla ilgili tedbirlerin alındığı bildirildi.

Elektrikli battaniye evi küle çevirdi, yaşlı adam son anda kurtuldu