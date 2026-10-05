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Sabah pazarında çıkan yangın Kuşadası'nda geniş çaplı kayba yol açtı

Kuşadası Davutlar'daki Aykuştur Pazarı'nda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; çok sayıda tezgah zarar gördü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sabah pazarında çıkan yangın Kuşadası'nda geniş çaplı kayba yol açtı

Sabah pazarında çıkan yangın Kuşadası'nda geniş çaplı kayba yol açtı

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan Aykuştur Pazarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine ayrıca polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yangın, pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede pazardaki çok sayıda tezgah ve stantı etkiledi. Yaz aylarında hem Kuşadası sakinleri hem de tatilciler tarafından sıklıkla ziyaret edilen pazarın büyük bölümü yangından zarar gördü.

müdahale ve hasar tespit:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, müdahale sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre çok sayıda tezgah ve stant zarar gördü ve olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Kuşadası Belediyesi Başkan vekili Tahsin Demirtaş da bölgeye giderek incelemelerde bulundu; belediye ekipleri yangın söndürme ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi. Yerel yetkililer, pazar esnafının mağduriyetinin giderilmesine yönelik adımların değerlendirileceğini açıkladı.

AYDIN’DAKİ PAZAR YERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

AYDIN’DAKİ PAZAR YERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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