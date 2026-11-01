Sabah saatlerinde Kuşadası'nda silah sesleri: biri ağır iki yaralı

Sabah saatlerinde Kuşadası'nda silah sesleri

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Camikebir Mahallesi Şafak Sokak’ta sabah saatlerinde yaşanan silahlı kavga sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Olay, taraflar arasındaki sözlü tartışmanın büyümesiyle meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, bir kişi ile bir grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelinin aracından çıkardığı silahla gruba ateş açması üzerine Mekin Ç. ve Murat Y. yaralandı. Olayın ardından şüpheli otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

Yaralılara müdahale ve hastane sevkleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Her iki ayağından ve sağ karın boşluğundan vurulduğu öğrenilen Mekin Ç., ameliyata alındı ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayaklarından yaralanan Murat Y. ise ilk tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi (ADÜ)ne sevk edildi; ilk muayeneler için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldükleri kaydedildi.

Soruşturma:

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KUŞADASI’NDA SİLAHLI KAVGA: 1’İ AĞIR 2 YARALI