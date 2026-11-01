Çorum'da mahalle yangını tandırlık ve depoyu kullanılamaz bıraktı

Çorum'un Alaca ilçesinde tandırlık ve depo kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Orhun Sokak'ta meydana gelen yangında, Fahrettin Maaşlı'ya ait tandırlık ve bağlı depo büyük çapta zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve olay yerindeki durum:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangının diğer yapılara sıçraması önlendi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda tandırlık ve depo kullanılamaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Çorum’da alevlere teslim olan tandırlık ve depo kullanılmaz hale geldi