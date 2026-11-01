Dolar 49,9356 +0,05%
Euro 55,7510 -0,05%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,55 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Çorum'da mahalle yangını tandırlık ve depoyu kullanılamaz bıraktı

Çorum'un Alaca ilçesinde Orhun Sokak'ta çıkan yangında Fahrettin Maaşlı'ya ait tandırlık ve depo büyük zarar gördü; itfaiye zamanında müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum'da mahalle yangını tandırlık ve depoyu kullanılamaz bıraktı

Çorum'un Alaca ilçesinde tandırlık ve depo kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Orhun Sokak'ta meydana gelen yangında, Fahrettin Maaşlı'ya ait tandırlık ve bağlı depo büyük çapta zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve olay yerindeki durum:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangının diğer yapılara sıçraması önlendi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda tandırlık ve depo kullanılamaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Çorum’da alevlere teslim olan tandırlık ve depo kullanılmaz hale geldi

Çorum’da alevlere teslim olan tandırlık ve depo kullanılmaz hale geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur draması: Gaziantep'te minibüs takla attı, 15 kişi yaralandı
images

Küçükçekmece'de düğün gecesi kavga can aldı: zanlı tutuklandı
images

Ünye'de plakasız motosikletin arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı
images

Çatıdaki yangını çıkarıp atölyeden iplik bobinleri fırlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üniversiteliler Erzincanspor’un yanında tribünde buluştu

Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti: diplomasi ve ekonomik gündem

Alucra'da yaylak alanda define arama planı: bulunan malın yarısı arayıcıya verilecek

Kuluncak'ın lezzeti ve kültürü İstanbul'da yoğun ilgi topladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu