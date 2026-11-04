Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu yüzde 78'e çıkardı

İstanbul'da aralıklı yağmur bugün de etkili oldu; Taksim'de vatandaşlar şemsiyelerini açtı, sabah trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 78 olarak ölçüldü.