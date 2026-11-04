Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu yüzde 78'e çıkardı

İstanbul'da yağışın etkisi sürüyor:
İstanbul'da dün aralıklı başlayan yağmur bugün de kent genelinde etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıklı gelen vatandaşlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar elbiselerini başlarına örterek korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların yağmur altında koşarak spor yaptığı görüldü.
Taksim'de günlük yaşam şekillendi:
Sabah saatlerinde Taksim ve çevresinde yaya hareketliliği yağışın belirleyici etkisi altında gerçekleşti. Şemsiyeler meydanı doldururken, yağmura göre yavaşlayan yaya akışı dikkat çekti.
Trafikte yoğunluk sabah saatlerinde arttı:
Saat 08.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 89 seviyesine ulaştı. Yağışın da etkisiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
MEGAKENTTE SABAH SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78’E ULAŞTI.
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