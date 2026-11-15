Sabahın sessizliğinde Hacılar Yunus Emre Camii'nde cemaat bir araya geldi

Köyceğiz’de sabah namazı buluşması

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda cemaat Hacılar Yunus Emre Camiinde sabah namazında bir araya geldi.

Programın akışı:

Program, İmam-Hatip Önder Gül’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından sabah namazı, İmam-Hatip Veysel Uysal’ın imametinde cemaatle eda edildi. Müezzinlik görevini İmam-Hatip Fatih Şen üstlendi. Namazın sonrasında Müftülük personeli Selman Gündoğdu tesbihatı gerçekleştirdi.

Sohbet ve dua:

İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, cemaate hitaben yaptığı sohbette Asr suresinin dinimizdeki önemine değindi. Sözen, zamana yeminle başlayan surede insanın hüsran içinde olduğunun bildirildiğini hatırlatarak, iman edip salih amel işleyen ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bu hüsrandan kurtulacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından eller semaya açıldı ve Uzman İmam-Hatip Ali Akduman tarafından yapılan duaya cemaat âmin diyerek iştirak etti.

İkram ve kapanış:

Duadan sonra cemaate çorba ikram edildi; ikram sırasında sofra duasını Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan okudu. Buluşma, İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen’in programa emeği geçen görevlilere ve katılan cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi.

KÖYCEĞİZ’DE SABAH NAMAZI BULUŞMASI HACILAR YUNUS EMRE CAMİİ’NDEYDİ