Bağcılar belediyesi Erzurum'da kendi enerjisini üretecek 20 bin panelli santral kuruyor

Bağcılar Belediyesi, doğal kaynakları enerjiye dönüştürme vizyonuyla Erzurum'un Yakutiye ilçesinde önemli bir yatırımı başlatıyor. Belediyeye tahsis edilen 223 dönümlük arazide planlanan güneş enerji santrali (GES), hem belediye tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamayı hem de fazla üretimi şebekeye satarak ek gelir oluşturmayı amaçlıyor.

projenin teknik özellikleri:

Projede kurulması planlanan santral 12,6 MWp kurulu güce sahip olacak ve sahaya yaklaşık 20 bin adet güneş paneli yerleştirilecek. Santralin bağlantı gücü ise 9,8 MWe olarak planlandı. Zemin etüdü çalışmalarının sürdüğü alanda projenin temelinin 2027 yılı içinde atılması, tesisin ise 2028 yılı içinde devreye alınması hedefleniyor.

Üretilecek enerji öncelikle Bağcılar Belediyesi'nin tesislerinde kullanılacak; fazla üretim ise şebekeye satılarak projenin finansmanına katkı ve belediyeye ek gelir sağlanması planlanıyor. Bu yaklaşım, yatırımın hem operasyonel maliyetleri düşürme hem de gelir yaratma hedefini taşımaktadır.

ziyaret ve belediye açıklamaları:

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız projenin zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldız, sahadaki yetkililerden bilgi aldı ve projeye ilişkin heyecanını dile getirdi. Başkan Yıldız'ın sözleri şöyle:

"Bakanlığımız böyle bir yer tahsis etti. Güneş Enerjisi Santralini kuracağımız bu yer, Türkiye’de en verimli güneş alan alanlarda dördüncü sırada geliyor. Çalışmalarımız bugün başladı. Çok yakın zamanda temel atacağız ve İnşallah 2027 sonu, 2028 başında burada enerji üretimine başlayacağız. 5.5 yıl içerisinde burada yaptığımız çalışmanın karşılığını almış olacağız. İnşallah 5.5 yıl sonra Bağcılar Belediyesi olarak bir daha elektrik faturası ödemeyeceğiz. Ayrıca belediyemize de gelir sağlamış olacağız. Güneş Enerjisi Santralimiz, Bağcılar’ımıza, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olsun"

Yıldız'ın açıklamaları, projenin maliyet etkinliği ve uzun vadeli tasarruf hedefleri konusunda beklentinin açık olduğunu gösteriyor.

çevresel kazanımlar ve önceki uygulama:

Bağcılar Belediyesi, daha önce de sürdürülebilir enerji uygulamalarına imza atmıştı. 2024 yılında hayata geçirilen çatı tipi GES projesi kapsamında belediye hizmet binasının çatısına 317 panelden oluşan ve 173 kWp kurulu güce sahip bir sistem kurulmuştu. Bu tesis sayesinde yılda yaklaşık 203,9 MWh temiz enerji üretiliyor ve yılda yaklaşık 100 bin 318 kilogram karbondioksit (CO) salınımı önleniyor.

Yeni Erzurum yatırımıyla belediye, hem enerji maliyetlerini azaltmayı hem de karbon emisyonlarını daha geniş çapta düşürmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanması durumunda Bağcılar Belediyesi'nin elektrik giderlerinde uzun vadeli düşüş ve belediye bütçesine ilave gelir sağlanması bekleniyor. Ayrıca uygulama, diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil edecek bir model sunuyor.

Projenin saha çalışmaları ve planlanan zaman çizelgesi takip edilirken, temel atma ve üretime başlama tarihleri yatırımın ilerleyişi açısından kilit rol oynayacak.

BU KAPSAMDA BAĞCILAR BELEDİYESİ, ERZURUM' UN YAKUTİYE İLÇESİNDE BELEDİYEYE TAHSİS EDİLEN 223 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 9,8 MWE BAĞLANTI GÜCÜNE SAHİP GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURUYOR.