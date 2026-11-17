midyecilerin tepkisi:

İstanbul’da hizmet veren midyeciler, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün sosyal medyada alıntıladığı paylaşımın altına eklenen ifadeyi küçümseme olarak değerlendirdi. Gürüz, alıntıladığı paylaşımda "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini kullanmıştı; bu sözler kentteki satıcıların tepkisini çekti.

20 yıldır bu işi yaptığını belirten 42 yaşındaki Cengiz Aslan, geçen günlerde çıkan haber sonrası üzgün olduğunu söyledi. Aslan, annesi ve kardeşiyle aile boyu ekmeğini bu meslekten kazandıklarını, üretim ve hijyen konusuna özen gösterdiklerini vurguladı. "Bizi küçümsemiş. Kendine güvenen gelip yapsın. İçeriğini öğrenmesi, gelip yerinde görmesi gerekiyor" diyerek, yorumdan önce yerinde inceleme yapılmasını talep etti.

mesleğin savunusu ve bireysel örnekler:

Başka bir satıcı, Resul Kır, yaptığı açıklamada mesleğin bir kişiye ya da bir ilden kaynaklı genelleme yapılamayacağını belirtti. Kır, hem midyeyi denizden kendisinin çıkardığını hem de sattığını söyleyerek, "Herkes her işi yapamaz" yaklaşımına karşı durdu ve yetenek ile gayretin ön plana çıktığını ifade etti.

Midyeciler, mesleğin ekonomik boyutuna da dikkat çekti; yıllardır aynı işi yaptıklarını, ailelerinin geçimini bu sektörden sağladıklarını ve işlerinin saygı görmesini istediklerini söyledi.

paylaşımın sahipliği ve aile bağına dair hatırlatma:

Haberde adı geçen Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında ayrıca, kendisinin 28 Şubat döneminin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz’ün kardeşi olduğu hatırlatıldı. Dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklanmış; Kemal Gürüz dahil 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Olay, sosyal medyada ve yerel satıcılar arasında tartışılmaya devam ederken, tepki gösteren midyeciler mesleklerine yönelik genellemelere son verilmesini ve eleştirilerin öncesinde sahada gözlem yapılmasını talep ediyor.

İstanbul'daki midyecilerden Prof. Adnan Yüksel Gürüz'e tepki: "Bizi küçümsemiş, kendine güvenen gelip yapsın"